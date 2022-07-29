В Белом доме подтвердили намерение Байдена идти на выборы в 2024 году

Ранее опросы показали, что большинство демократов не хотят, чтобы действующий президент США пошел на второй срок.

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Президент США Джо Байден намерен идти на выборы в 2024 году. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент намерен баллотироваться в 2024 году», - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие настроения царят в Белом доме на фоне сообщений СМИ о том, что большинство демократов больше не хотят видеть Байдена главой государства.

Жан-Пьер также отметила, что выборы будут не скоро, и она не может вникать в детали подобных опросов, так как находится «по эту сторону трибуны».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Байдену грозит импичмент в случае потери демократами контроля над Конгрессом на выборах в ноябре.