По замаскированным позициям ВСУ: кадры работы РСЗО «Град» Народной милиции ДНР

В ходе специальной военной операции расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции украинских военных, их координаты были переданы артиллеристам.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ходе специальной военной операции расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции украинских военных, их координаты были переданы артиллеристам.

После их уточнения по укрепрайонам был нанесен удар батареи РСЗО БМ-21 «Град». В ночное время бойцы НМ ДНР также вели огневую работу по выявленной бронетехнике противника. Контроль точности поражения объектов осуществлялся с помощью БПЛА.

Ранее телеканал «Звезда» показал, как российские артиллеристы работают по позициям ВСУ. Российская реактивная артиллерия поддерживает продвижение мотострелков на угледарском направлении - «Грады» берут на себя значительную часть боевой работы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.