Кабмин выделит более десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Финансовую помощь будут оказывать тем россиянам, чей доход ниже прожиточного минимума.

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Российское правительство направит регионам более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», - указал он на заседании кабмина, передает ТАСС.

Он объяснил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».

С 1 июня в России вступило в силу постановление, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 10%.

Соответствующий документ по поручению президента России Владимира Путина 30 мая подписал Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.