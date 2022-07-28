Кабмин выделит более десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров
Российское правительство направит регионам более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», - указал он на заседании кабмина, передает ТАСС.
Он объяснил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».
С 1 июня в России вступило в силу постановление, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 10%.
Соответствующий документ по поручению президента России Владимира Путина 30 мая подписал Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.