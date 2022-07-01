В Раменском горит ресторанно-гостиничный комплекс на 800 «квадратов»

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, люди, находившиеся в здании, успели эвакуироваться.

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В подмосковном городе Раменское загорелся ресторанно-гостиничный комплекс «Лесная Поляна». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Площадь возгорания составляет восемьсот квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались двадцать человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сообщается, что в 19:24 (по мск) поступил сигнал от очевидца о пожаре в нежилом здании микрорайона Холодово. На момент прибытия первой пожарно-спасательной бригады установлено, что происходит открытое горение на кровле. К тушению пожара привлечено порядка сорока человек и двенадцать единиц специальной техники.

Ранее были опубликованы кадры тушения пожара на юге Москвы, снятые с максимально близкого расстояния. Площадь возгорания составила 2 000 кв. м, пожару был присвоен второй ранг. ЧП произошло утром 29 июня по адресу: Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3. По информации экстренных служб, горело два металлических ангара. По некоторым данным, причиной пожара мог стать поджог.