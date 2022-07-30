Военные ЦВО доставили первую гумпомощь в освобожденный населенный пункт ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил РФ оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от украинских войск.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям освобожденного населенного пункта в Луганской Народной Республике.

В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы. Всего было доставлено пять тонн гуманитарной помощи. Доставка осуществлялась адресно.

Кроме продовольствия, местным жителям были переданы медикаменты и предметы личной гигиены.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от украинских войск. Гуманитарные конвои формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи российскими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям отдаленных районов Лисичанска Луганской Народной Республики. С момента освобождения города от ВСУ они доставили в город более тридцати тонн продовольствия и средств личной гигиены.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.