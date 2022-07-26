Военнослужащие ЦВО доставили 30 тонн гумпомощи в отдаленные районы Лисичанска

В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы. Также подразделения материально-технического обеспечения ЦВО приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи российскими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям отдаленных районов Лисичанска Луганской Народной Республики.

С момента освобождения города от украинских военных они доставили в город более тридцати тонн продовольствия и средств личной гигиены. В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы.

Кроме того, подразделения материально-технического обеспечения ЦВО приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города. Местные жители рассказали, что украинские власти и ВСУ в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, которые были успешно освобождены от украинских войск. Гуманитарные конвои формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

Ранее стало известно, что Департамент здравоохранения Херсонской области получил 350 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощь от Российской Федерации. Все медицинские учреждения региона будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.