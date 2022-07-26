Армия Армия Армия

Военнослужащие ЦВО доставили 30 тонн гумпомощи в отдаленные районы Лисичанска

07:00 26.07.2022
В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы. Также подразделения материально-технического обеспечения ЦВО приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи российскими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям отдаленных районов Лисичанска Луганской Народной Республики.

С момента освобождения города от украинских военных они доставили в город более тридцати тонн продовольствия и средств личной гигиены. В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы.

Кроме того, подразделения материально-технического обеспечения ЦВО приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города. Местные жители рассказали, что украинские власти и ВСУ в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, которые были успешно освобождены от украинских войск. Гуманитарные конвои формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

Ранее стало известно, что Департамент здравоохранения Херсонской области получил 350 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощь от Российской Федерации. Все медицинские учреждения региона будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 В стране и мире
В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела ВСУ
06:29 В стране и мире
DPA: в ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%
05:45 Армия
Видео
Полная зачистка: кадры боевой работы ВДВ по освобождению населенных пунктов от ВСУ
05:10 В стране и мире
Видео
Невзирая на три дела СБУ: как главврач из Харьковской области продолжает выполнять свой долг
01:35 В стране и мире
Видео
Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.