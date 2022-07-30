В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: единство ЕС в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием

Максим Крюков
04:10 30.07.2022
Журналисты издания задались вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве».
FT: единство ЕС в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Выступившие «единым фронтом» страны Европейского союза против России после начала специальной военной операции на Украине оказались перед тяжелым испытанием в связи с быстрорастущей инфляцией и возможными мерами по энергосбережению. Об этом пишет газета Financial Times.

«Европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», - говорится в материале.

Журналисты издания задались вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве».

Ранее агентство Bloomberg написало, что сокращение поставок российского газа может разрушить единство ЕС. Эксперты считают, что проблемы с поставками не позволяют странам - членам блока справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:49 В стране и мире
статья
Покидая МКС: в чем преимущества будущей российской орбитальной станции
21:34 Армия
МО РФ: украинские боевики готовят провокацию с подрывом моста в Новопавловке
22:45 В стране и мире
В Белом доме подтвердили намерение Байдена идти на выборы в 2024 году
21:15 В стране и мире
Лавров предложил Блинкену вернуться к «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными
19:41 ОПК
Видео
Мантуров в Петербурге проинспектировал производство бронежилетов в рамках гособоронзаказа
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.