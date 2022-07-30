FT: единство ЕС в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием

Журналисты издания задались вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве».

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Выступившие «единым фронтом» страны Европейского союза против России после начала специальной военной операции на Украине оказались перед тяжелым испытанием в связи с быстрорастущей инфляцией и возможными мерами по энергосбережению. Об этом пишет газета Financial Times.

«Европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», - говорится в материале.

Журналисты издания задались вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве».

Ранее агентство Bloomberg написало, что сокращение поставок российского газа может разрушить единство ЕС. Эксперты считают, что проблемы с поставками не позволяют странам - членам блока справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов».