Bloomberg: сокращение поставок российского газа может разрушить единство ЕС

Эксперты считают, что проблемы с поставками не позволяют странам-членам блока справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов».

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Евросоюз может столкнуться со старыми разногласиями на фоне снижения объемов газа, поставляемого из России. С такими предположениями выступило агентство Bloomberg.

Утверждается, что сокращение поставок российского газа угрожает расколоть единство Евросоюза. Как считают эксперты, проблемы с поставками не позволяют странам-членам справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов». В итоге, в сам блок может вернуться «напряжение, которое мир наблюдал в самый тяжелый период еврокризиса».

Агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ также пишет, что единство Евросоюза может быстро развалиться этой зимой из-за газового дефицита. Так, Германия, которая столкнулась с техническими трудностями, выделила €15 млрд на приобретение газа для своих хранилищ. Действия Берлина вызвали раздражение партнеров по ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европе цены на газ взлетели выше $2 000 за тысячу кубометров. Резкий скачок стоимости топлива произошел из-за остановки эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» на «Северном потоке». На это событие уже отреагировали министры энергетики стран Евросоюза. Они должны окончательно утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.