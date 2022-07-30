Трое погибли, десять пострадали: под Владимиром произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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На автодороге Владимир - Радужный произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии водитель белой иномарки и два его пассажира скончались на месте. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Также сообщается, что еще два пассажира, которые находились в салоне легковушки, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что семья из пяти человек, включая троих детей, погибла в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. ДТП произошло на автомобильной дороге Роговская - Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. По данным ГИБДД, «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым авто «Мерседес».