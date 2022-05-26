Восстановить из руин: как «Остров фортов» реставрирует легендарные крепости Кронштадта

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Форт «Кроншлот» был основан еще Петром I более 300 лет назад. Долгие годы он находился в полном забвении, но в настоящее время визуально преображается. «Кроншлот» или по-другому «Коронный замок» был предназначен для того, чтобы запереть Финский залив и защитить Санкт-Петербург.

С годами гидротехническое сооружение России превратилось в руины, однако теперь здесь кипит работа, а именно идет реставрация двух маяков и Николаевского бастиона. Старинные кирпичи тщательно подбирают, словно в пазле, ведь реставраторы должны восстановить форт с максимальной исторической достоверностью.

«Вы видите, что все эти элементы, они зачищались, удален был деструктивный раствор шовного заполнения и удалены те кирпичи, которые в последующем будут заменены методом вычинки», - описывает главный инженер компании-подрядчика работ Евгения Каюмова.

Вблизи «Кроншлота» находится самый эффективный из кронштадских фортов - «Александр I», прозванный «чумным». Форту также грозило полное разрушение, однако в ближайшее время он полностью преобразится.

«Мы сейчас видим, что «Александр I» «чумной», и он подтверждает свое название своим внешним видом, он весь темный. Фасады полностью вернутся в светлый образ, нас ожидает абсолютно новая картинка в акватории Финского залива, надеюсь, что к военно-морскому параду», - говорит соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Туристско-рекреационному кластеру «Остров фортов» всего 3 года, но за это время в Кронштадте удалось «горы свернуть». На еще недавно депрессивных, фактически заброшенных территориях реализуется уникальный и крайне нужный городу проект.

Центральное пространство «Острова Фортов», музейно-исторический парк, расположен на десяти гектарах. Например, здесь созданы самые большие в Петербурге детские площадки, а о популярности парка можно судить даже в будний день, ибо в это время здесь всегда многолюдно.

«Остров фортов» уже стал точкой притяжения, но расширение парка продолжается, этим летом откроется его третья очередь. Масштабный проект создается по поручению президента России при участии Министерства обороны Минстроя и Минкультуры. Это комплексное развитие огромной территории, в том числе за счет частных инвестиций, по так называемой «смарт-модели».

«“Смарт-подход” - это когда ты с каждым интересантом и объектом работаешь отдельно, не беря весь кластер, вот ты что-то построишь, а потом кто-то на это даст деньги. Важно, чтоб люди понимали, что они дают, зачем и какой выхлоп они от этого увидят, какую социальную пользу ты принесешь в этот город», - объяснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

В Сухом доке кронштадтского морского завода восстанавливают первую советскую атомную подлодку «К-3». Она должна стать главным экспонатом Музея военно-морской славы «Острова фортов». Для возведения площадки будущего музея и конгрессно-выставочного залили уже более 30 тысяч кубов бетона. Уже этим летом подлодку длиной 108 метров и весом больше 2,5 тысяч тонн вытащат на берег, и она станет центром комплекса.

«Он первый в России, ничего аналогичного не применено, фундаментная плита 800 мм, посчитана ровно под эту лодку. Будет очень красиво и масштабно. Эксплуатируемая кровля, подсветка, с залива вид будет просто великолепный», - поделился главный инженер проекта Игорь Павлов.

Музей построят вокруг подлодки и накроют ее прозрачным куполом. Так корабль будет находиться словно в стеклянной бутылке. Ничего подобного в России нет, но комплекс планируют открыть уже следующим летом. В «Острове фортов» привыкли работать рекордными темпами.