В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинским кассетным боеприпасом с минами «Лепесток»

«Лепесток» - небольшая противопехотная мина нажимного действия, которая разбрасывается на площади при помощи реактивных снарядов.

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Украинские средства РСЗО сбросили на Кировский район Донецка противопехотные фугасные мины «Лепесток» нажимного действия, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики нанесли ракетный удар по Кировскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия», - сказано в сообщении.

«Лепесток» - небольшая противопехотная мина нажимного действия, которая разбрасывается с помощью реактивных снарядов по аналогии с кассетными боеприпасами. Мина оснащается взрывателем, включающим механизм дальнего взведения. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство таких мин.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов