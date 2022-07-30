Пять километров напряжения: более 300 спортсменов поучаствовали в гонке с препятствиями «Заполярный рубеж»

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В военно-патриотическом парке «Патриот» Северного флота в Мурманске прошли по соревнования по бегу с препятствиями по пересеченной местности «Заполярный рубеж». В сложных условиях - под проливным дождем - трассу прошли более 300 спортсменов.

Старт гонке дал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. На трассу гонки вышли 75 команд - большинство участников выступало от частей, соединений и объединений, а также органов военного управления Северного флота. Однако, по словам организаторов, все больше интереса к «Заполярному рубежу» проявляет гражданская молодежь, таких команд на трассу вышло три десятка.

Военнослужащие Северного флота разработали сложный, но интересный маршрут. Участникам предстояло преодолеть спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Многофункциональная трасса протянулась на пять километров. По маршруту возвели 20 искусственных препятствий с оригинальными названиями, среди которых: преодоление болота с сеткой «Вспомни детство: классики», покорение вершины из автомобильных шин «Резиновый берег», бег по бревну над болотом «Арктическая переправа», а также «Ветвистый путь», «Прыжок Исинбаевой», «Ты не пройдешь!», «Северное кенгуру», «По уши в грязи», «Паутина смерти» и другие.

В июне в подмосковном Алабине прошел первый чемпионат по гонкам с препятствиями. На трассе нужно было взойти на семиметровую гору по канатам, преодолеть отвесную стену и перепрыгнуть через раскаленные шины.