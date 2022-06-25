Чемпионский забег: в Алабине прошел первый чемпионат России по гонкам с препятствиями

В этапе участвовали профессиональные спортсмены, победители среди которых вошли в первую сборную команду, и команды любителей.

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В России появится новый вид спорта - гонка с препятствиями. Официально по нему можно будет получать спортивные разряды, а первый чемпионат уже прошел в подмосковном Алабине. Трасса - одна из самых сложных в мире, хотя осилить ее попытались и спортсмены, и любители.

На трассе нужно взойти на семиметровую гору по канатам, преодолеть отвесную стену и перепрыгнуть через раскаленные шины. И это только часть испытаний для первого в истории чемпионата России по гонкам с препятствиями.

Открыла соревнования Ксения Шойгу - именно из ее проекта «Гонка героев» родилась идея вывести бег с препятствиями на уровень всероссийских соревнований не только для любителей активного отдыха, но и для профессиональных спортсменов.

«Ребята приехали сразу с чемпионата Европы по гонкам с препятствиями, заполучив там три серебряных медали и одну золотую. Я уверена, чем сложнее трасса дома, тем проще будет бежать за рубежом», - поделилась она.

В первом этапе соревнований участвовали профессиональные спортсмены, победители среди которых вошли в первую сборную команду. Соревноваться за первенство победителю гонки Сергею Перелыгину пришлось с российским лыжником Ильей Рыдаевым.

Дистанция забега - 11 километров, количество препятствий - 35. Результат Перелыгина - 55 минут 51 секунда. Среди женщин быстрейшей оказалась Алиса Петрова - многократная победительница забегов, ее результат - 1 час 7 минут 25 секунд. Собственную команду вывели на старт и известные спортсмены - Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и амбассадор проекта тренер Алексей Столяров.

После профессиональных спортсменов на трассу заступили непрофессиональные команды - всего на полигон приехали около 3,5 тысяч любителей активного отдыха. Для них дистанция поменьше - 7 километров и 28 препятствий. Для любительских команд главное - товарищеская поддержка. Как правило, мужчины подталкивают дам, чтобы те смогли перелезть через раскаленные покрышки.