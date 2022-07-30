В Роструде назвали причины для изменения работником графика отпуска

Работодатель, в свою очередь, тоже имеет право изменить время отпуска работника, но исключительно с получения согласия последнего и только при наличии веских оснований.

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В пресс-службе Роструда рассказали, в каких случаях работник может перенести заранее утвержденный отпуск. Это возможно в случае временной нетрудоспособности сотрудника или несвоевременного расчета отпускных. Кроме того, отпуск можно перенести и по соглашению сторон.

«Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)», - передает сообщение пресс-службы агентство «Прайм».

Работодатель, в свою очередь, тоже имеет право изменить время отпуска работника, но исключительно с получения согласия последнего и только при наличии веских оснований. Подобное становится возможным, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может негативно повлиять на стабильный ход работы организации.

Также отмечается, что согласование графика отпусков должно происходить не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. К его исполнению привлекаются как работники, так и работодатели.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы рассмотреть вопрос о сокращении времени отпусков депутатов ГД и чиновников до минимума, установленного Трудовым кодексом страны. Если предложение найдет одобрение, для его реализации будут необходимы поправки, в том числе в закон о депутатском статусе.