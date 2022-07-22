Володин посчитал правильным сократить до минимума отпуска депутатов

Если предложение найдет одобрение, для его реализации будут необходимы поправки, в том числе в закон о депутатском статусе.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы рассмотреть вопрос о сокращении времени отпусков депутатов ГД и чиновников до минимума, установленного Трудовым кодексом страны.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума», - сказал он.

В случае если предложение найдет одобрение, для его реализации будут необходимы поправки, в том числе в закон о депутатском статусе. В качестве примера самоотверженной работы на благо страны Володин привел президента, который «всегда на работе».

Ранее он выразил мнение, что США утратили поддержку большинства в мировом сообществе. По его словам, попытки Брюсселя и Вашингтона изолировать Москву не удались.