Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

Огонь велся по 12 населенным пунктам, в результате погибло четверо военнослужащих.

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Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Народной милиции (НМ) республики.

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов», - заявил официальный представитель НМ ДНР в Telegram.

Уточняется, что снаряды были выпущены из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов.

Огонь велся по 12 населенным пунктам. В результате погибло четверо военнослужащих, еще 11 получили ранения.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле украинскими войсками Киевского и Калининского района Донецка шестью снарядами калибром 155 мм.