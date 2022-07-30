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Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

Анна Касаткина
20:24 30.07.2022
Огонь велся по 12 населенным пунктам, в результате погибло четверо военнослужащих.
Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Народной милиции (НМ) республики.

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов», - заявил официальный представитель НМ ДНР в Telegram.

Уточняется, что снаряды были выпущены из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов.

Огонь велся по 12 населенным пунктам. В результате погибло четверо военнослужащих, еще 11 получили ранения.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле украинскими войсками Киевского и Калининского района Донецка шестью снарядами калибром 155 мм.

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