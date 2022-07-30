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Открыть дорогу пехоте: кадры работы артиллеристов ЛНР в районе Соледара

Владислав Кустов
19:46 30.07.2022
Против артиллерии Вооруженных сил Украины работают гаубицы «Гиацинт».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) ведут наступление на стратегически важный город Соледар.  Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики. Продвижение идет при поддержке  артиллерии, которая подавляет батареи гаубиц и реактивные системы залпового огня.

Артиллерийская дуэль. Инициатива и успех сейчас на стороне луганских военных, орудия Вооруженных сил Украины стихли. Задача артиллеристов - открыть дорогу пехоте. Соледар находится между Северском и Артемовском. Это важнейшие опорные пункты ВСУ, следующие за Северодонецком и Лисичанском. После их освобождения откроется путь дальше - для наступления на группировку украинских войск, которые сосредоточены под Донецком.

Против артиллерии ВСУ работают гаубицы «Гиацинт». Такое название артустановка получила за форму огненной вспышки при выстреле, которую образует дульный тормоз - похоже на цветок. За звуками выстрелов не слышно, как системы противовоздушной обороны сбивают украинскую ракету, остается только след на небе.

Вес одного осколочно-фугасного снаряда - 46 килограммов. Дмитрию с позывным «Суржик» приходится каждый день переносить к стволу по несколько десятков таких. Расчет гаубицы молодой. Большинству бойцов - едва за 20. А вот командир Константин боец опытный. Он встал в строй семь лет назад. Дома ждут жена, дети, внуки. Сразу после стрельбы гаубицы маскируют ветками деревьев, чтобы не засек беспилотник. 

В лесополосе - пункт связи. Боец с позывным «Волна» делает свою работу - слушает эфир и ждет новую задачу для своего «Гиацинта». На этот раз ВСУ ответный огонь не открывают. Спустя несколько минут разведка докладывает - цель уничтожена.

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