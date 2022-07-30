Открыть дорогу пехоте: кадры работы артиллеристов ЛНР в районе Соледара

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) ведут наступление на стратегически важный город Соледар. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики. Продвижение идет при поддержке артиллерии, которая подавляет батареи гаубиц и реактивные системы залпового огня.

Артиллерийская дуэль. Инициатива и успех сейчас на стороне луганских военных, орудия Вооруженных сил Украины стихли. Задача артиллеристов - открыть дорогу пехоте. Соледар находится между Северском и Артемовском. Это важнейшие опорные пункты ВСУ, следующие за Северодонецком и Лисичанском. После их освобождения откроется путь дальше - для наступления на группировку украинских войск, которые сосредоточены под Донецком.

Против артиллерии ВСУ работают гаубицы «Гиацинт». Такое название артустановка получила за форму огненной вспышки при выстреле, которую образует дульный тормоз - похоже на цветок. За звуками выстрелов не слышно, как системы противовоздушной обороны сбивают украинскую ракету, остается только след на небе.

Вес одного осколочно-фугасного снаряда - 46 килограммов. Дмитрию с позывным «Суржик» приходится каждый день переносить к стволу по несколько десятков таких. Расчет гаубицы молодой. Большинству бойцов - едва за 20. А вот командир Константин боец опытный. Он встал в строй семь лет назад. Дома ждут жена, дети, внуки. Сразу после стрельбы гаубицы маскируют ветками деревьев, чтобы не засек беспилотник.

В лесополосе - пункт связи. Боец с позывным «Волна» делает свою работу - слушает эфир и ждет новую задачу для своего «Гиацинта». На этот раз ВСУ ответный огонь не открывают. Спустя несколько минут разведка докладывает - цель уничтожена.