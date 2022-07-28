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Бои на подступах к Соледару: кадры с позиций Народной милиции ЛНР

Валентин Гвоздев
22:50 28.07.2022
Позиции бойцов ЛНР находятся всего в нескольких километрах от города, в настоящий момент там идет наступление на националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал на позициях военнослужащих Луганской Народной Республики возле Соледара. Вместе с ними он выдвинулся на позиции и показал их работу по вражеским позициям.

После того, как с позиций у города выбили украинских националистов, их заняли бойцы Народной милиции ЛНР. На данный момент фронт подвинулся еще на несколько километров, бои идут уже на подступах к Соледару.

Позиции бойцов ЛНР находятся всего в нескольких километрах от города, в настоящее время там идет наступление на националистов. Дым свидетельствует о работе артиллерии. Украинские войска вновь используют кассетные боеприпасы - это слышно по характерным разрывам.

По последним данным МО РФ, с начала проведения СВО Украина потеряла 260 самолетов, 145 вертолетов, 1 625 беспилотников,359 ЗРК, 4 172 танка и других боевых бронемашин, 764 РСЗО, 3 207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 515 единиц военной автоспецтехники.

Сегодня Минобороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих НМ ЛНР в ходе специальной операции. Российское военное ведомство изложило три истории защитников Донбасса, которые проявили мужество и решимость.

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