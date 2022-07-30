Вдоль кораблей: команды ТОФ сразились в гребле на шлюпках перед парадом во Владивостоке

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Во Владивостоке в преддверии военно-морского парада ко Дню ВМФ впервые прошли соревнования по гребле на шлюпках вдоль кораблей Тихоокеанского флота. В бухте Золотой Рог в скорости и выносливости состязались 12 команд.

Команды были представлены подразделениями флота и экипажами боевых кораблей. Среди них - две женские.

В упорной борьбе первое место взяла команда «Шторм» Приморской флотилии разнородных сил. Второе досталось команде «Ракета» Береговых войск, третье место завоевала команда «Связисты» центра связи штаба флота.

Ранее во Владивостоке прошла генеральная репетиция военно-морского парада. Его возглавил фрегат «Маршал Шапошников», пока флагман флота - ракетный крейсер «Варяг» - находится в Средиземном море.