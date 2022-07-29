Торжественный строй: во Владивостоке прошла финальная подготовка парада ко Дню ВМФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Парад кораблей возглавляет фрегат «Маршал Шапошников», пока флагман ТОФа ракетный крейсер «Варяг» находится в Средиземном море. Экипаж фрегата впервые несет такую ответственность в новом облике. Корабль прошел глубокую модернизацию. Теперь фрегат с современнейшей начинкой - новой связью, радиотехнической службой, а на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

«Людям очень нравится смотреть на наш корабль, махать рукой. Все на нас смотрят и очень радуются, когда видят военных моряков», - рассказал военнослужащий ТОФ Александр Шамбер.

На борту идеальная чистота, а красота не только в белоснежной форме экипажа. Флаги расцвечивания - это не украшение корабля, а своеобразная морская азбука. Когда корабль находится в режиме радиомолчания, цветные полотна могут предупредить экипаж о возможном нападении.

В кильватерном строю - все основные классы кораблей: дизельная подводная лодка «Усть-Большерецк», базовый тральщик, корвет «Совершенный», противолодочный и ракетный катера. Экипажи каждого по очереди приветствует командующий флотом Сергей Авакянц.

Чтобы строй был ровным, военные корабли стоят не на якоре, их удерживает специальная конструкция. В красно-белых бочках находится воздух, но они привязаны тросом к бетонной плите. Это позволяет любоваться кораблями практически из любой точки города, просто выглянув в окно. Хотя сами моряки внимания зрителей не замечают. На это нет времени, поскольку сразу после парада их ждут новые задачи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов