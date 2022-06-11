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Сербов возмутили требования Шольца по Косово и РФ

Алексей Курильченко
08:19 11.06.2022
Читатели сербского издания обвинили германского лидера в шантаже.
Сербов возмутили требования Шольца по Косово и РФ
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
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Читатели сербской газеты Kurir оказались возмущены недавними заявлениями германского канцлера Олафа Шольца о Косово и санкциях против России. Читатели отметили, что лидер ФРГ пытается навязать Сербии свое видение ситуации, а некоторые восприняли слова Шольца как шантаж.

«Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного», - написал они из читателей.

Напомним, Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Ситуация вокруг Косов и Митохии германский лидер назвал «специфической».

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