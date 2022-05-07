Саперы ВС РФ показали подрыв украинской противотанковой мины на херсонском побережье

Часть боеприпасов невозможно обезвредить, в этом случае саперы принимают решение уничтожить их на месте обнаружения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские саперы метр за метром очищают приграничные территории от украинских мин, которые заложили отступающие бойцы ВСУ. Побережье обследуют при помощи миноискателей, извлекая на поверхность страшные находки. Одна из них - противотанковая мина, которую решено уничтожить на месте.

На кадрах с воздуха видны масштабы подрыва. В небо взметается столб пламени, комья земли и песка. Подобных «сюрпризов» бойцы ВСУ оставили множество, не особо беспокоясь о последствиях своих действий.

В минувший четверг российские саперы разминировали побережье в Херсонской области, усеянное украинскими минами. Опасаясь десанта с воды их расставили по всему побережью. Сейчас пляжи полностью расчищены и на берегу снова безопасно. Военные говорят, что установленные мины были с тротилом и хорошо замаскированы. Их зарыли на глубину до семи метров. Огневые позиции украинских вооруженных сил располагались прямо у воды. Здесь же оставили технику, предназначенную для постановки мин.