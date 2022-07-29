В Донецке из-за обстрела ВСУ 33 горняка заблокированы в шахте им. Засядько

Они передвигаются к основному стволу, по которому будут выходить на поверхность.

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В пятницу после обстрела со стороны Украины оказался обесточенным Восточный ствол шахты имени А.Ф. Засядько. Об этом сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

«Сегодня в 7:30 в результате обстрела Донецка обесточен Восточный ствол шахты имени А.Ф. Засядько. Под землей 33 горняка, пострадавших нет», - заявили представители ведомства.

Сотрудники уже оповещены о произошедшем. Они передвигаются к основному стволу, по которому будут выходить на поверхность.

Напомним, в начале июля из-за обстрелов ВСУ 66 горняков уже были заблокированы в шахте имени Засядько. Тогда обошлось без пострадавших.