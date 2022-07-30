Новичок в Черморфлоте: как выглядит новый патрульный корабль «Сергей Котов»

На корабле установлено самое современное радиотехническое и гидроакустическое вооружение, а также есть вертолетная площадка для того, чтобы в открытом море принимать на борт палубную авиацию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Новороссийске в преддверии дня ВМФ в состав Черноморского флота принят новый патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160. Это новое направление в российском военном судостроении - корабль модульного типа. Он оснащен технологией стелс и артиллерийской установкой АК-176МА.

Целью нового патрульного корабля, так же как и «Василия Быкова», является поддержка ударных сил черноморского флота. На них установлено самое современное радиотехническое и гидроакустическое вооружение, а также есть вертолетная площадка для того, чтобы в открытом море принимать на борт палубную авиацию.

Ходовой пост выглядит футуристично, очень много пространства, круговой обзор рубки позволяет контролировать все, что происходит вокруг на воде, а сами моряки отмечают необычный внешний вид этого корабля. Он отличается от остальных как внутри, так и снаружи.

Флаги расцвечивания - это язык корабля. В каждом в отдельности зашифрованы свои обозначения, но все вместе на мачтах они подминаются лишь в особых случаях. «Сергей Котов» только принят в состав флота, поэтому на борту атмосфера праздника.