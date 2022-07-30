В суд доставили владельцев хостела в Москве, где сгорели восемь человек

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учредитель и гендиректор хостела на юге Москвы, где в ночь на пятницу, 29 июля, в результате пожара погибли восемь человек, были доставлены в Пресненский районный суд. Какую именно меру пресечения будут просить следователи, станет известно после того, как соответствующие материалы следствия поступят в суд.

По данным Главного следственного управления СК России по Москве, ранее были задержаны 55-летний учредитель и 24-летняя генеральный директор хостела. По местам их проживания ранее были проведены обыски.

Одной из основных версий следствия является неисправность электропроводки. Кроме того, для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

В ночь с 28 на 29 июля на юге Москвы произошел пожар в здании хостела. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате трагедии погибли восемь человек, еще трое пострадали.