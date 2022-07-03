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Одна ракета - одна цель: кадры боевой работы ЗРК «Тор-М1» в ходе спецоперации

05:00 03.07.2022
Боевые расчеты тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» надежно прикрывают позиции российских войск, не допуская атак противника с воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции. Зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от нападения воздушных объектов противника.

Система противовоздушной обороны знает каждого «воздушного врага» в лицо - это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, и, конечно же, беспилотные летательные аппараты (БПЛА). ЗРК «Тор-М1» может поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.

«За время выполнения спецоперации поразил более 70 целей. Как правило, это БПЛА, летящие на большой или малой высоте. Уничтожаем их одной или двумя ракетами, в зависимости от важности цели. Несет ли она бомбы или просто ведет видеозапись. По команде старшего выезжаем и уничтожаем БПЛА, не позволяя вести корректировку огня. Тем самым, сохраняем жизни», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М1» Анатолий.

В нескольких десятках километрах от места базирования боевой расчет обнаружил воздушную цель. Она  движется в направлении позиций российских войск. Зенитный ракетный комплекс «Тор» спешит перехватить неприятеля на подлете. Цель захвачена, оператор сопровождает ее и чтобы убедиться в намерениях неприятеля, расчет дает подойти беспилотнику поближе.

За считанные секунды ракета проделывает путь в несколько десятков километров. На камере объективного контроля виден беззвучный хлопок. Так выглядит точное попадание. Расчеты войсковой ПВО раскрыли хитрости, к которым прибегал противник для запуска беспилотных летательных аппаратов. 

«БПЛА они запускали под прикрытием воздушных шаров. Мы их раскрыли. Воздушный шар идет по направлению ветра с определенной скоростью. Беспилотник все равно меняет траекторию, скорость, высоту. Визуально наблюдаем их в телевизионно-оптический визир. Стали ближе подпускать и убедились, что они запускают дроны под прикрытием воздушных шаров», - сказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона Андрей.

Беспилотники не больше метра в длину или квадрокоптеры, которые и вовсе похожи на безобидные игрушки, на деле представляют наибольшую угрозу. Но благодаря передовым радиолокационным системам зенитный ракетный комплекс «Тор» способен обнаружить и уничтожить воздушные цели в радиусе более тридцати километров. Практическую работу по обнаружению целей можно вести на месте и в движении, что позволяет расширить круг задач по охране наземной группировки войск.

В ходе специальной военной операции комплексы «Тор» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции. На счету расчетов боевых машин бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов. Без лишних слов это доказывает лишь одно - в своем классе равных им нет во всем мире, а значит небо над российскими военнослужащими под надежной защитой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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