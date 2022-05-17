Могущественный «Тор»: кадры боевой работы зенитных ракетных комплексов в ходе спецоперации

В МО РФ сообщили, что в ходе спецоперации батарея комплексов «Тор-М2» уничтожила в зоне своей ответственности два украинских ударных вертолета и более 90 беспилотников, включая 10 «Байрактаров».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине.

«Расчеты ЗРК "Тор-М2" в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ, ведущих наступательные действия. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов», - говорится в сообщении МО РФ.

Расчеты «Тор-М2» прикрывают и гуманитарные колонны, везущие в зону боевых действий помощь и вывозящие беженцев. Также они ведут борьбу с беспилотниками врага.

В МО РФ сообщили, что в ходе спецоперации батарея комплексов «Тор-М2» уничтожила в зоне своей ответственности два украинских ударных вертолета и более 90 беспилотников, включая 10 «Байрактаров».

Ранее Минобороны России показало кадры пуска «Калибров» с фрегата Черноморского флота по военной инфраструктуре Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов