Минобороны России опубликовало полный список раненых украинских пленных из СИЗО в Еленовке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Минобороны России опубликовало полный список раненых украинских пленных из СИЗО в Еленовке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:47 В стране и мире
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
12:46 В стране и мире
МО РФ: Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню против украинцев
11:38 В стране и мире
ВСУ обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара
11:04 В стране и мире
В РФ впервые с апреля выявили более 12 тысяч случаев COVID-19
10:37 В стране и мире
В Челябинской области мужчина случайно поджег АЗС и свою машину
Популярное
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS