В стране и мире ВСУ обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара Сергей Лебедев Уничтожены автомобили, повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС. © Фото: BalitskyVGA, Telergram Читайте нас на: В субботу ночью украинские военные при помощи беспилотников, оснащенных самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, которые доставляли груз в Энергоград. В результате были уничтожены машины, повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС. «На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии», - подчеркнул глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. © BalitskyVGA, Telergram По словам чиновника, к счастью, никто не пострадал. Разрушенную инфраструктуру обещают восстановить в кратчайшие сроки. Напомним, в ночь на субботу ВСУ обстреляли город Новая Каховка. Удары наносились из американской РСЗО HIMARS. © BalitskyVGA, Telergram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика