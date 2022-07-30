ВСУ обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара
Уничтожены автомобили, повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.
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В субботу ночью украинские военные при помощи беспилотников, оснащенных самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, которые доставляли груз в Энергоград. В результате были уничтожены машины, повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.