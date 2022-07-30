В Фонде национальной энергобезопасности заявили, что «Северный поток» может остановиться в любой момент

Это может произойти по соображениям безопасности.

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По соображениям безопасности возможна остановка прокачки газа по «Северному потоку». Это может произойти в любой момент, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, сейчас работает лишь одна турбина. И это вопрос времени, когда она выработает весь ресурс или встанет из-за технической ошибки или сбоя.

«Эта последняя турбина рано или поздно выработает свой ресурс. Когда одна машина, она может в любой момент встать. Какая-то техническая ошибка или сбой. И это сделает невозможным транспортировку газа по всей магистрали просто по соображениям технологической безопасности», - сказал Гривач.

Напомним, недавно стало известно, что сильно упали поставки газа в Европу по «Северному потоку» - основному маршруту экспорта топлива. Это связано с остановкой турбин на компрессорной станции.

В результате этого уже выросли цены «голубое топливо». Последствия происходящего могут обернуться для Европы плачевными последствиями.