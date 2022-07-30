В Челябинской области мужчина случайно поджег АЗС и свою машину

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В Челябинской области водитель едва не спалил местную АЗС. Во время заправки автомобиля мужчина играл с зажигалкой в руках. Одной искры хватило, чтобы все вокруг вспыхнуло. Огонь моментально перекинулся на самого мужчину, его авто и саму заправку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения АЗС.

Горе-водитель сел в полыхающий автомобиль и отъехал от колонки. Затем мужчина остановился и потушил пожар в иномарке. После этого прибежал обратно на АЗС и с помощью сотрудников станции потушил пламя.

По предварительным данным, мужчине понадобилась помощь медиков, он получил серьезные ожоги ног.

Летом прошлого года крупный пожар произошел на АЗС в Новосибирске. ЧП произошло на улице Гусинобродское шоссе, 60. Горела не только сама автозаправочная станция, но и машины. По словам очевидцев, на станции периодически взрывались резервуары с топливом.