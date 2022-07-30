S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «CC»

Два месяца назад агентство S&P Global Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте до уровня «CCC+» с «B-» с негативным прогнозом.

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Компания Standard & Poor’s, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков, понизила долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC».

«Двадцать девятого июля 2022 года S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC+". Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу - негативный», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

В конце мая S&P Global Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте до уровня «CCC+» с «B-» с негативным прогнозом.

Накануне стало известно, что Нацбанк Украины запретил обменным пунктам показывать на табло курс валют. Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается информировать о курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс и их структурных подразделений, привлекая к ним «излишнее внимание» цифровыми значением или символами.