Нацбанк Украины запретил обменникам показывать на табло курс валют

На Украине девальвировали гривну, официальный курс доллара вырос сразу на 25%.

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На Украине обменникам запретили выставлять табло или иными способами информировать граждан о текущем курсе валют вне касс обменных пунктов. Соответствующее распоряжение выпустил Нацбанк страны.

«Информация (о курсе валют. - Прим. ред.) будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений», - говорится в сообщении регулятора.

Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается информировать о курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс и их структурных подразделений, привлекая к ним «излишнее внимание» цифровыми значением или символами.

Нацбанк Украины ранее девальвировал гривну, подняв официальный курс доллара сразу на 25%, до 36,6 гривны. В обменниках курс превышает 40 гривен за доллар, напоминает РИА Новости.