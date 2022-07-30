Армия МО РФ: украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная Михаил Мизинцев отметил, что угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные украинской стороной, не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на дрейфующей мине украинских войск в устье реки Дунай. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине», - сказал он. Начальник НЦУО отметил, что угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные украинской стороной, не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Кроме того, Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики готовят провокацию с подрывом моста в Новопавловке. По словам военачальника, националисты планируют взорвать мост, чтобы затем обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика