МО РФ: украинское географическое судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная
Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на дрейфующей мине украинских войск в устье реки Дунай. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине», - сказал он.
Начальник НЦУО отметил, что угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные украинской стороной, не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.
Кроме того, Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики готовят провокацию с подрывом моста в Новопавловке. По словам военачальника, националисты планируют взорвать мост, чтобы затем обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.