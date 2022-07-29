МО РФ: украинские боевики готовят провокацию с подрывом моста в Новопавловке

Подразделения ВС РФ и ДНР планируют обвинить в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, заявил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.

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Украинские боевики заминировали мост через реку Соленая в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы обвинить в неизбирательных ударах ВС РФ и силы Донецкой народной республики. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

«Боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая», - сказал он.

По словам Мизинцева, боевики планируют взорвать мост, чтобы затем обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой народной республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ранее начальник НЦУО сообщил, что украинские военные заминировали в Артемовске дамбу городского водохранилища и планируют взорвать ее, а затем обвинить в этом российских военных. В случае реализации этого плана в зоне затопления окажутся жилые кварталы с населением в 35 тысяч человек, добавил Мизинцев.

Материал подготовила Анна Касаткина.