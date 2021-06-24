Киркорова внесли в черный список на Украине

Артист российской эстрады Филипп Киркоров был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины. В ведомстве объяснили, что решение было принято после поступления в июне прошлого года письма с соответствующей просьбой из Службы безопасности страны.

Таким образом, с 22 июня 2021 года певец официально вошел в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Помимо него в перечне числится еще две сотни имен.

Ранее власти Литвы включили Филиппа Киркорова в перечень нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. Мера, принятая миграционной службой страны, предполагает ограничения сроком на пять лет.