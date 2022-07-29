В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай

По словам Григория Логвинова, медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений.

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Замгенерального секретаря ШОС Григорий Логвинов рассказал, что против России развязана тотальная гибридная война. По его мнению, она начинает «перехлестываться» на Китай. Логвинов подчеркнул, что странам нужно обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации.

«Сейчас стал очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», - сказал он во время выступления на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, передает РИА Новости.

Логвинов также напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества с момента создания «была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ». По его словам, за последние 20 лет антагонизм со стороны Запада лишь усилился.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против России. По его словам, последствия этого ощутит весь мир.