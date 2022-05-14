Лавров заявил, что последствия от гибридной войны Запада против РФ ощутят все

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против России, но последствия ощутят все. Об этом глава МИД РФ заявил в своем выступлении на заседании Совета по внешней и оборонной политике

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», - сказал Сергей Лавров.

Ранее глава дипломатического ведомства России заявил, что Владимир Зеленский может отдать приказ боевикам националистических батальонов сложить оружие, тем самым принести мир на Украину. Лавров также подчеркнул, что в планы официальной Москвы не входит смена режима на Украине.