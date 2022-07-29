В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка из тяжелой артиллерии

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ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что в 07:02 под обстрелом оказались Кировский и Петровский районы Донецка, было выпущено три снаряда. А в 07:20 ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району, через десять минут шесть снарядов - по Киевскому району.

В среду рано утром, 27 июля, украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. По нему выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.