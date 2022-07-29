Опубликованы видео изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли 8 человек

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В Москве завели уголовное дело из-за гибели восьми человек при пожаре в хостеле. В столичной прокуратуре уже назвали предварительные причины трагедии, произошедшей сегодня ночью на Алма-Атинской улице, а также опубликовали видео с места жуткого происшествия.

Установлено, что в помещениях нарушались требования пожарной безопасности. Юридическое лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Напомним, трагедия произошла ночью. Очевидцы говорят, что постояльцы хостела прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись от огня и дыма. Также сообщается, что в здании было два пожарных выхода, но один был объят пламенем, а другой заблокирован.

По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.