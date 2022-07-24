BFMTV: во Франции ограничили использование воды из-за засухи

Для жителей наиболее засушливых районов действует запрет поливать сад днем.

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Власти Франции ввели ограничения на использование воды 88 из 96 департаментов континентальной части государства по причины аномальной жары и засухи. Сильнее всего дефицит воды затронул регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант.

По данным телеканала BFMTV, для жителей наиболее засушливых районов действует запрет поливать сад днем. Телеканал отмечает, что вероятность улучшения ситуации в ближайшие дни крайне мала, называя введенные меры «исключительным феноменом такого масштаба».

Напомним, в Москву снова вернулась жаркая погода. В воскресенье, 24 июля, с 12:00 до 18:00 прогнозируется очень высокая температура, воздух прогреется до 30 ... 32 градусов.