Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии

По последним данным, отрезанных населенных пунктов в результате происшествия нет.

© Видео: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ, Вконтакте © Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ, Вконтакте

Из-за сильного течения реки в Курумканском районе Бурятии снесло деревянный автомобильный мост. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

«В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населенными пунктами Майский и Алла», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что мост был поврежден сильным течением. В местной реке Баргузин произошло повышение уровня воды. Утверждается, что отрезанных населенных пунктов нет. По последней информации, уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что в Якутии почти полностью ушел под воду город Верхоянск. Местные власти сообщили, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично была приостановлена подача электроэнергии, жителей Верхоянска призвали быть готовыми к дальнейшей борьбе со стихией.