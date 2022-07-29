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Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии

Виктория Ивашечкина
07:49 29.07.2022
По последним данным, отрезанных населенных пунктов в результате происшествия нет.
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Из-за сильного течения реки в Курумканском районе Бурятии снесло деревянный автомобильный мост. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

«В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населенными пунктами Майский и Алла», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что мост был поврежден сильным течением. В местной реке Баргузин произошло повышение уровня воды. Утверждается, что отрезанных населенных пунктов нет. По последней информации, уровень воды также повысился в реке Гарга Курумканского района. Для защиты придомовых участков работает трактор. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что в Якутии почти полностью ушел под воду город Верхоянск. Местные власти сообщили, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично была приостановлена подача электроэнергии, жителей Верхоянска призвали быть готовыми к дальнейшей борьбе со стихией.

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