В Якутии почти полностью ушел под воду город Верхоянск

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В среду ночью почти полностью оказался затопленным якутский город Верхоянск с населением более тысячи человек. Ночью вода прорвала дамбу на бывшей местной пристани и ворвалась в населенный пункт с северной стороны.

Местные власти сообщают, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично приостановлена подача электроэнергии, жителей Верхоянска призвали быть готовыми к борьбе со стихией.

Ранее из-за обильных дождей затопило несколько сел в Верхоянском районе. Из-за этого там ввели режим ЧС. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты и коммунальных служб.

В затопленные населенные пункты доставляют питьевую воду и продовольствие. Из села Томтор эвакуировали детей. Их разместят в детском лагере Якутска.

Напомним, это не первый мощный паводок в этом году в регионе. В конце мая там уже оказались под водой десятки домов в Якутске.