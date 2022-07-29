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В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника

Сергей Лебедев
07:48 29.07.2022
Оплата, как и прежде, происходит в евро.
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
© Фото: Газпром
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Основной оператор латвийской газотранспортной системы «Latvijas gaze» продолжает закупку российского газа через посредника. При этом оплата, как и прежде, происходит не в рублях, а в евро.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», - передает Delfi слова главы компании Айгарса Калвитиса.

Однако он не уточнил нового поставщика. По его словам, это коммерческая информация, которую не обсуждают публично.

Напомним, поставки российского природного газа в Латвию должны полностью прекратиться с 1 января 2023 года. Соответствующие поправки к закону об энергетики в четверг, 14 июля, принял латвийский сейм.

Основной оператор газотранспортной системы страны Latvijas gaze ранее выступал против решения о полном запрете импорта голубого топлива из РФ. В компании отмечали, что это вызовет энергетический кризис и рост цен для потребителей, так как газ придется закупать по рекордно высоким ценам и хранить его Инчукалнском подземном хранилище.

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