Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ

Кроме этого, Аргентина, Бразилия и Мексика заявили, что это вообще не может быть предметом обсуждения Конференции глав военных ведомств.

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Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали декларацию, в которой указано, что 13 из 21 стран отказались от резкого осуждения действий РФ на Украине. Аргентина, Бразилия и Мексика подчеркнули, что это вообще не может быть предметом обсуждения форума.

«Конфликты по всему миру не являются законными средствами разрешения споров, государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», - говорится в итоговой декларации участников конференции 21 страны континента, передает РИА Новости.

При этом восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, США, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, предложили сделать сноску, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.

Ранее издание National Interest заявило о том, что точку зрения России по поводу ситуации на Украине явно поддерживают Китай и Иран. Авторы статьи указали, что европейские и американские политики всячески пытаются выстроить единый глобальный фронт против РФ, но при этом существует и другая точка зрения на спецоперацию России на Украине.