В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ

Виктория Ивашечкина
06:52 29.07.2022
Кроме этого, Аргентина, Бразилия и Мексика заявили, что это вообще не может быть предметом обсуждения Конференции глав военных ведомств.
Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ
© Фото: Luiz Rampelotto, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали декларацию, в которой указано, что 13 из 21 стран отказались от резкого осуждения действий РФ на Украине. Аргентина, Бразилия и Мексика подчеркнули, что это вообще не может быть предметом обсуждения форума.

«Конфликты по всему миру не являются законными средствами разрешения споров, государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», - говорится в итоговой декларации участников конференции 21 страны континента, передает РИА Новости.

При этом восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, США, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, предложили сделать сноску, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.

Ранее издание National Interest заявило о том, что точку зрения России по поводу ситуации на Украине явно поддерживают Китай и Иран. Авторы статьи указали, что европейские и американские политики всячески пытаются выстроить единый глобальный фронт против РФ, но при этом существует и другая точка зрения на спецоперацию России на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:49 В стране и мире
Видео
Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии
07:48 В стране и мире
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
06:52 В стране и мире
Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ
05:55 Армия
Видео
Российские военные восстановили более 150 километров железных дорог в ЛНР
03:03 В стране и мире
Видео
«Взрывы как фейерверки»: очевидец о подробностях смертельного пожара в московском хостеле
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.