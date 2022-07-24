National Interest: видение России конфликта на Украине явно поддерживают Китай и Иран

Встреча лидеров России, Турции и Ирана была нацелена на то, чтобы показать провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы, отмечается в статье.

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Точку зрения России по поводу ситуации на Украине явно поддерживают Китай и Иран. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос. Журналист считает, что недавний визит президента России Владимира Путина демонстрирует для Запада «тревожный феномен».

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», - указал автор материала.

Кроме того, по мнению Эпископоса, встреча лидеров России, Турции и Ирана была нацелена на то, чтобы показать провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы. Обозреватель подчеркнул, что европейские и американские политики всячески пытаются выстроить единый глобальный фронт против РФ, но при этом существует и другая точка зрения на спецоперацию России на Украине.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия одержала победу над Западом на трех фронтах: экономическом, политическом и военном. Разведчик отметил, что Россию ничто не остановит на этих трех фронтах.