Ювелирная точность: как прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Балтийском флоте накануне прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, во время которой полностью проверили готовность всех экипажей. Открылось масштабное мероприятие обходом строя катером командующего. Флагман флота эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Неустрашимый», ракетные, противолодочные и корабли охраны водного района ошвартованы напротив набережной.

В это же время на ближайшем аэродроме летчики морской авиации уже готовят свои машины к взлету. Над морским каналом они должны появиться в конце парада в точно рассчитанное время секунду в секунду.

«Это достаточно сложно. Достаточно сложно выдержать группу, положение в группе, а также прилететь в точно заданное время в точно заданное место», - говорит штурман авиационного звена Борис Жеребцов.

В открытом море формируется строй для прохода узким фарватером морского канала, штурманы по секундомеру выверяют момент очередного поворота. А на берегу начинается театрализованное представление «Виват флоту» — первый командующий Балтийским флотом, основатель флота Российского император Петр Первый приветствует своих потомков.

Первыми перед зрительскими трибунами появляются пограничники. Новейшие катера-перехватчики открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов по условному нарушителю. Пара тральщиков показывает процесс поиска и уничтожения мины, а отряд противолодочных кораблей расправляется с подводной лодкой неприятеля. Вертолет Ка-27ПЛ зависает над водой и опускает гидроакустическую станцию. Малый противолодочный корабль «Алексин» наносит удар реактивными бомбами по указанным вертолетом координатам.

Малые ракетные корабли только обозначают условное применение оружия слишком мощного для фактической стрельбы перед трибунами. А вот противодиверсионные подразделения при освобождении захваченного террористами судна наводят немало шума.

Генеральная репетиция собирает на набережной морского канала тысячи зрителей, не меньше чем сам праздник. Увиденное потрясает собравшихся.

«Каждый год флот крепче становится, новая техника, новое вооружение. Приятно смотреть на наших ребят», - делятся мнением зрители.

Один из самых ярких эпизодов парада — воздушная часть. Палубные Ка-27, ударные Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8. За ними истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30см. Чтобы свести всех в единый красивый строй необходима ювелирная точность и настоящее мастерство.

Напомним, ранее была опубликована подробная инфографика о мероприятиях в честь Дня ВМФ России. В Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ в этом году будет задействовано около 200 кораблей и судов разного типа, более 60 воздушных судов, около 50 единиц боевой техники и около 12 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала.