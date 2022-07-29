Армия Армия Армия

Ювелирная точность: как прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске

Максим Румянцев
Сергей Лебедев
07:25 29.07.2022
Проверена готовность всех экипажей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

В Балтийском флоте накануне прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, во время которой полностью проверили готовность всех экипажей. Открылось масштабное мероприятие обходом строя катером командующего. Флагман флота эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Неустрашимый», ракетные, противолодочные и корабли охраны водного района ошвартованы напротив набережной.

В это же время на ближайшем аэродроме летчики морской авиации уже готовят свои машины к взлету. Над морским каналом они должны появиться в конце парада в точно рассчитанное время секунду в секунду.

«Это достаточно сложно. Достаточно сложно выдержать группу, положение в группе, а также прилететь в точно заданное время в точно заданное место», - говорит штурман авиационного звена Борис Жеребцов.

В открытом море формируется строй для прохода узким фарватером морского канала, штурманы по секундомеру выверяют момент очередного поворота. А на берегу начинается театрализованное представление «Виват флоту» — первый командующий Балтийским флотом, основатель флота Российского император Петр Первый приветствует своих потомков.

Первыми перед зрительскими трибунами появляются пограничники. Новейшие катера-перехватчики открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов по условному нарушителю. Пара тральщиков показывает процесс поиска и уничтожения мины, а отряд противолодочных кораблей расправляется с подводной лодкой неприятеля. Вертолет Ка-27ПЛ зависает над водой и опускает гидроакустическую станцию. Малый противолодочный корабль «Алексин» наносит удар реактивными бомбами по указанным вертолетом координатам.

Малые ракетные корабли только обозначают условное применение оружия слишком мощного для фактической стрельбы перед трибунами. А вот противодиверсионные подразделения при освобождении захваченного террористами судна наводят немало шума.

Генеральная репетиция собирает на набережной морского канала тысячи зрителей, не меньше чем сам праздник. Увиденное потрясает собравшихся.

«Каждый год флот крепче становится, новая техника, новое вооружение. Приятно смотреть на наших ребят», - делятся мнением зрители.

Один из самых ярких эпизодов парада — воздушная часть. Палубные Ка-27, ударные Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8. За ними истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30см. Чтобы свести всех в единый красивый строй необходима ювелирная точность и настоящее мастерство.

Напомним, ранее была опубликована подробная инфографика о мероприятиях в честь Дня ВМФ России. В Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ в этом году будет задействовано около 200 кораблей и судов разного типа, более 60 воздушных судов, около 50 единиц боевой техники и около 12 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:49 В стране и мире
Видео
Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии
07:48 В стране и мире
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
06:52 В стране и мире
Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ
05:55 Армия
Видео
Российские военные восстановили более 150 километров железных дорог в ЛНР
03:03 В стране и мире
Видео
«Взрывы как фейерверки»: очевидец о подробностях смертельного пожара в московском хостеле
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.