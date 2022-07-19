В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС для борьбы с лесными пожарами

Он поможет использовать федеральные силы в борьбе с бедствием до того, как пожар достигнет критической точки.

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В Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения по упрощенному порядку в связи в угрозой лесных пожаров. Он позволит нарастить силы для борьбы с бедствием. Об этом сообщила пресс-служба Рослесхоза.

«Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке президента эти критерии значительно снижены, а значит, регионы получат необходимую помощь вовремя», - передает РИА Новости слова главы Минприроды РФ Александра Козлова.

По данным Рослесхоза, общая площадь лесных пожаров в Хабаровском крае и Якутии в этом году значительно ниже, чем в прошлом, примерно в 3,2 раза, если сравнивать аналогичные периоды. Количество пожаров также уменьшилось.

В мае во время крупных природных пожаров были потушены 120 очагов за сутки в различных регионах России. В Красноярском крае горела территория площадью более 5 000 гектаров.