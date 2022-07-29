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Рок-группа «Рондо» выступила в госпитале Вишневского для участников спецоперации

06:19 29.07.2022
Также в медучреждении открылась выставка войлочной скульптуры «Узелки на память» Ирины Андреевой.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Александр Иванов и рок-группа «Рондо» в рамках поддержки участников специальной операции выступили с концертом перед  военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье. В ходе выступления музыканты исполнили давно полюбившиеся слушателям композиции, такие как «Я буду помнить», «Мечты», «Московская осень», «Боже, какой пустяк» и множество других.

Также Александр Иванов выразил слова благодарности военнослужащим за их ратный подвиг. Он отметил, что священный долг любого русского человека - приехать и поддержать наших.

«Только победы! Фашизм не пройдёт и русский мир будет освобождён. Я в этом не сомневаюсь» - подчеркнул солист прославленной рок-группы.

Также в госпитале открылась выставка войлочной скульптуры «Узелки на память» основателя уникального жанра, лауреата и победителя международных фестивалей и выставок Ирины Андреевой. На площади более 200 квадратных метров представлены целые истории из детства, рассказанные в войлоке: деревенская печь с валенками, велосипед у изгороди, цыплята в зарослях мальвы у забора, девушка с авоськой кормит хлебом козу, круглый стол с только что вскрытым конвертом и очками на недочитанном письме и многие другие.

Сюжеты из деревенской жизни, воплощенные в работах автора, дороги и понятны всем. Всем этим она щедро делится с пациентами и сотрудниками госпиталя. Работы Ирины Андреевой «живут» в различных музейных и частных коллекциях России, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Японии, США и Канады.

Напомним, в начале этого месяца народный артист России Дмитрий Харатьян посетил в госпитале имени Вишневского участников спецоперации на Украине. В ходе выступления, которое прошло в клубе медицинского учреждения, артист исполнил известные песни, такие как «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», «Время идет», «Знаешь, брат».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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