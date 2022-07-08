Народный артист РФ Харатьян посетил в госпитале участников спецоперации на Украине

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», «Время идет», «Знаешь, брат».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Актер Дмитрий Харатьян приехал в Центральный военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, чтобы поддержать участников спецоперации на Украине.

Как сообщает Минобороны России, военнослужащие проходят в госпитале лечение и реабилитацию. Таким образом народный артист РФ присоединился к акции «Лучшим воинам мира».

«Будьте счастливы, будьте здоровы, живите долго. Мы едины и непобедимы», - сказал актер.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», «Время идет», «Знаешь, брат».

К акции «Лучшим воинам мира» присоединяются деятели культуры, науки, спорта, образования. Среди них легенда отечественной эстрады Григорий Лепс и знаменитый комик и отец российского стендапа Евгений Петросян.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов